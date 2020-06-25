هنية يُهاتف والدة الأسير البرغوثي: قضية الأسرى على رأس أولويات قيادة الحركة

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية، سهير البرغوثي "أم عاصف" والدة الأسير الفلسطيني البطل عاصم البرغوثي، بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد أربع مرات بتهمة قتل ثلاثة إسرائيليين، بينهم جنديان في هجوم مسلح على مستوطنة (جفعات عساف)، ومفترق (عوفرا)، قبل أربع سنوات.





وشدد رئيس الحركة على الموقف الثابت تجاه الأسرى بشكل عام، وأهلهم وذويهم، ودعم نضالهم وجهادهم، معتبرًا قضية الأسرى على رأس أولويات قيادة الحركة.

رام الله - دنيا الوطنوأكد رئيس الحركة، خلال الاتصال، أن الحكم الجائر الصادر بحق الأسير عاصم، ما هو إلا وسام شرف على صدر كل الشعب الفلسطيني، معبرًا عن فخره واعتزازه بهذه العائلة المجاهدة، وتضحياتها في سبيل الدفاع عن الأرض والوطن.وأثنى على صبر "أم عاصف" زوجة وأم الأسرى والشهداء، التي شكّلت نموذجًا للزوجة والأم والأخت المجاهدة، وكانت سببًا للصمود والثبات، مستذكرًا زوجها الأسير عمر البرغوثي، ونجلها الشهيد صالح، منفذ عملية (عوفرا) البطولية، مشيراً في الوقت نفسه إلى التزام الحركة، ووعدها بتحرير الأسرى كافة من سجون الاحتلال.