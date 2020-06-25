مجدلاني: مهرجان شعبي في بردلة بطوباس السبت المقبل



وقال مجدلاني في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الخميس: إن اجتماع الحكومة، بالأمس، في قرية بالأغوار عبر عن تلاحم القيادة مع الشعب، إضافة إلى تعزيز صمود المواطنين من خلال إعلان الحكومة عن رزمة مشاريع تطويرية لحماية الأًغوار، ودفاعاً عن الأرض، وهي ليست الأولى.



وبين مجدلاني، أن اجتماع الحكومة، وأعضاء التنفيذية لمنظمة التحرير، ومركزية فتح في فصايل، أرسل رسائل واضحة للمجتمع الدولي، برفض مخطط الضم ومطالبته بتحمل مسؤولياته بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وأن الأغوار أرض فلسطينية، ولن تقبل القيادة والشعب، بضم أي شبر منها.



ورداً على تصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، بأن عملية الضم شأن إسرائيلي: قال مجدلاني: "إن هذه التصريحات عبارة عن تبادل أدوار، ولعبة سخيفة لا تنطلي على أي طفل".

رام الله - دنيا الوطناعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، أن مهرجاناً شعبياً وطنياً هو الثالث، سينظم في بردلة بمحافظة طوباس والأغوار الشمالية، عصر السبت المقبل، ضمن سلسلة الفعاليات التي أقرت مؤخراً لدعم تعزيز صمود المواطنين، وحماية الأغوار، ورداً على مخطط الضم.