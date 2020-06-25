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شؤون فلسطينية

عشراوي تدعو الحكومات الأوروبية إلى احترام مواقف شعوبها وبرلماناتها

عشراوي تدعو الحكومات الأوروبية إلى احترام مواقف شعوبها وبرلماناتها
رام الله - دنيا الوطن
رحبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. حنان عشراوي، بمواقف البرلمانات الأوروبية المبدئية، الرافضة لعمليات الضم الإسرائيلية، لما تبقى من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت في بيان، لها  اليوم الخميس: "لقد شهدنا في الأيام الأخيرة أصواتاً  شجاعة وقوية، تدين وتحذر من الضم الإسرائيلي بما في ذلك الرسالة التي بعثها 1000 برلماني، يمثلون 25 دولة أوروبية لوزراء خارجيتهم، يؤكدون فيها معارضتهم لضم إسرائيل الوشيك لأجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأكدت عشراوي على أهمية هذه الرسالة التي تعكس التزام  المشرعين الأوروبيين بالنظام العالمي، ودعمهم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، كما واعتبرتها مؤشراً إيجابياً يدلل على وجود مواقف مبدئية لدى الشعوب الأوروبية؛ لمواجهة الفكر الصهيوني الأصولي والأيديولوجي الاستعماري العنصري المتطرف.

وقالت:" إن هذا التعبير الجماعي عن رفض الضم، يؤكد على القوة المتصاعدة للتضامن في بعدنا الإنساني المشترك، واعترافناً بأن لجميع الشعوب، بما في ذلك الشعب الفلسطيني، الحق في العيش بحرية وكرامة وأمن واستقرار".

ودعت في ختام بيانها الحكومات الأوروبية إلى احترام مواقف شعوبها وبرلماناتها وإظهار الإرادة السياسية اللازمة لترجمة سياساتها إلى مواقف فاعلة على الأرض، كما طالبت المجتمع الدولي بالعمل على الحفاظ على مكانته وحماية نظامه القائم على القوانين والقواعد، واتخاذ إجراءات جادة واستباقية، تمنع التحالف الإسرائيلي- الأمريكي من مواصلة تحديه لقراراته وقوانينه، ومواجهة استهانته المتعمدة بالإرادة الدولية، والعمل على حماية الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف.

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