محافظ الخليل: استمرار إجراءات الإغلاق الشامل للمدينة وبلدات تفوح وحلحول ومريحية

وقال البكري في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الخميس: إن لجان الطب الوقائي والطوارئ، تعمل على مدار الساعة؛ لفحص المزيد من العينات والتحقق من إصابات جديدة.



وأضاف البكري: أنه وخلال اجتماعات عدة، عقدت بالأمس مع وزيرة الصحة، مي الكيلة وكافة الطواقم الطبية والأمنية ولجان الطوارئ العليا على مستوى المحافظة، تم تدارس العديد من الأفكار؛ للحد من انتشار الوباء.



وأشار إلى أن الوزيرة، ستتوجه إلى الخليل مجدداً الأسبوع المقبل؛لمتابعة التطورات عن كثب للحالة الوبائية في المحافظة.

رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ الخليل، جبرين البكري، استمرار إجراءات الإغلاق الشامل لمدينة الخليل وبلدات تفوح وحلحول ومريحية، ومنع تحرك المواطنين بسبب الأعداد المتزايدة للإصابات بفيروس (كورونا).