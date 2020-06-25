وفاة جديدة بصفوف الجالية الفلسطينية في السعودية بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، عن تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية في المملكة العربية السعودية.



وقالت وزارة الخارجية في تصريح عبر صفحتها بموقع (فيسبوك): تسجيل حالة وفاة جديدة هذا اليوم، في صفوف الجالية في المملكة العربية السعودية، للمواطن علي محمد علي ياسين (62) عاماً، بسبب فيروس (كورونا).