وفاة جديدة بصفوف الجالية الفلسطينية في السعودية بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، عن تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية في المملكة العربية السعودية.
وقالت وزارة الخارجية في تصريح عبر صفحتها بموقع (فيسبوك): تسجيل حالة وفاة جديدة هذا اليوم، في صفوف الجالية في المملكة العربية السعودية، للمواطن علي محمد علي ياسين (62) عاماً، بسبب فيروس (كورونا).
أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، عن تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية في المملكة العربية السعودية.
وقالت وزارة الخارجية في تصريح عبر صفحتها بموقع (فيسبوك): تسجيل حالة وفاة جديدة هذا اليوم، في صفوف الجالية في المملكة العربية السعودية، للمواطن علي محمد علي ياسين (62) عاماً، بسبب فيروس (كورونا).
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