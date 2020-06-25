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البرش: الوضع الدوائي بالقطاع صعب وخطير.. ورام الله أرسلت 5% من احتياجاتنا

البرش: الوضع الدوائي بالقطاع صعب وخطير.. ورام الله أرسلت 5% من احتياجاتنا
مدير عام الإدارة العامة للصيدلة بوزارة الصحة د. منير البرش
رام الله - دنيا الوطن
وصف مدير عام الإدارة العامة للصيدلة، بوزارة الصحة، د. منير البرش، الوضع الدوائي في قطاع غزة، بالصعب والخطير جداً، مشيراً إلى تسارع وتيرة نقص الأصناف المهمة من الأدوية الأساسية، والتي تجاوزت 42 %، و30% من المستهلكات الطبية و56% من لوازم المختبرات وبنوك الدم.

وأضاف البرش في تصريح عبر صفحة الصحة: "إن تداعيات الأزمة على مجمل الخدمات الصحية لا يمكن تصورها في ظل الاحتياج الحقيقي، والعاجل من عديد الأصناف الدوائية والمتطلبات الأساسية؛ لتعزيز خطة وزارة الصحة في مواجهة جائحة كورونا".

وقال البرش: "إن أدوية مرضى الدم، خاصة أمراض الهيموفيليا والأصناف التخصصية من حليب الأطفال، غير متوفرة في قطاع غزة، ما يضع المرضى أمام مشهد قاتم، يزيد من تفاقم الوضع الصحي لهم".

وأشار إلى "أن ما وصل من مستودعات الوزارة في رام الله منذ بداية العام، بلغ 2 مليون و250 ألف دولار، ما يمثل 5% من الاحتياج السنوي لوزارة الصحة، مناشداً الجهات ذات العلاقة لإنقاذ الوضع الصحي في غزة، جراء تفاقم أزمة نقص الأدوية والمستهلكات الطبية".

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