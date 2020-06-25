محافظ بيت لحم: تَرقب حَذِر يسود المحافظة وتوقعات بارتفاع عدد إصابات (كورونا)



وأضاف حميد في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الخميس: إن طواقم الطب الوقائي في المحافظة، تعمل على تتبع خارطة المخالطين في المخيم، الذي يستمر إغلاقه وإغلاق الشوارع المحيطة به، ومنع الدخول إليه والخروج منه لحصر

انتشار العدوى.



وأشار حميد إلى أنه وفي حال تسجيل إصابات جديدة، فإنه سيتم توسيع الإجراءات، بما فيها المنع، وتقييد الحركة في المحافظة.

رام الله - دنيا الوطنقال محافظ بيت لحم، كامل حميد: إن حالة من الترقب والحذر تسود المحافظة، في ظل توقعات بارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا) خاصة في مخيم العزة، وفي بعض أحياء بيت لحم؛ بسبب الاختلاط، الذي تم في حفل أقيم في المخيم والإصابات المتوقعة بين المشاركين.