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شؤون فلسطينية

الكيلة: أربع حالات مصابة بـ (كورونا) بالعناية المكثفة.. وارتفاع إصابة كبار السن

الكيلة: أربع حالات مصابة بـ (كورونا) بالعناية المكثفة.. وارتفاع إصابة كبار السن
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة عن تسجيل 34 إصابة جديدة 
بفيروس (كورونا) في محافظات الخليل وبيت لحم ونابلس، ليرتفع عدد الإصابات النشطة إلى 947 .

وبين وزيرة الصحة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الخميس، إلى وجود أربع حالات في العناية المكثفة، اثنتان منهما في حالة صعبة، مشيرة إلى إجراء الفين وثلاثمئة وسبع وثلاثين فحصاً خلال الـ 24 الساعة الماضية.

وأوضحت الكيلة، أن الموجة الثانية للمرض لم تختلف عن الأولى من حيث الأعراض في الإصابات السابقة إلا أن هذه الموجة أكثر اتساعاً من الأولى، ونسبة الإصابات في الفئة العمرية فوق ستين عاماً ارتفعت ما بين 20 إلى 30% عن الموجة الأولى.

وفيما يتعلق بالإصابات بين الأطفال، لاسيما الرضع طمأنت الوزيرة أبناء شعبن،ا بان أوضاعهم باتت جيدة، ومنهم الطفل الرضيع ذو الأربعين يوماً، وثلاثة أطفال ولدوا من أمهات مصابات بالفيروس، وحالتهم جيدة.

وأضافت وزيرة الصحة: إن محافظة الخليل، أصبحت الأكثر من حيث ارتفاع عدد المصابين بالفيروس، مشيرة إلى أنه سيتم بحث كافة الاحتياجات الطبية والوقائية، وكيفية توفيرها بالإضافة إلى تنظيم زيارة أخرى للمحافظة، تستمر يومين لإسناد الطواقم الطبية والاجتماع معها ومع مديريات أقسام الطب الوقائي؛ ولمناقشة آخر المستجدات العلمية، وطبيعة سير عملهم الدؤوب واحتياجاتهم.

من جهة أخرى، قالت الكيلة: إن الوزارة تعمل وبتوجيهات من  الرئيس، ورئيس الوزراء على تحديث البروتوكول الصحي للتعامل مع الفيروس، مبينة أنه وبعد زيارة الوفد الصيني لفلسطين تم اتباع استراتيجيات جديدة للبروتوكول الصحي، منها إجراء فحص للعينة في اليوم الخامس من المخالطة، والتي بدورها تظهر الأعراض بطريقة أوضح عن الطريقة السابقة.

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