التنمية الاجتماعية تستعرض تجربتها بظل الجائحة خلال اجتماع (إيسكوا)

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

عرضت الإدارة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة، بوزارة التنمية الاجتماعية، تجربتها بالعمل خلال جائحة (كورونا)، وذلك خلال الاجتماع وعبر تقنية (الزوم)، بخصوص تجارب الدول الأعضاء في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إيسكوا)، حول ما قدم للأشخاص ذوي الإعاقة في (كورونا)، بحضور طارق النابلسي، ممثلاً لجامعة الدول العربية، ماريا سوليداد سيستيرناس رييس، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتّحدة المعنية بالإعاقة، والمنظمة العربية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحضر اللقاء 67 مشاركاً من مختلف الدول العربية، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني ذات الصلة.



وقال مدير عام الادارة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية، جمال عمر: إن الاجتماع، الذي حضره كبار المسؤولين في الدول العربية، جاء للبحث بتعزيز المبادرات الوطنية الرامية إلى احتواء جائحة (كورونا)، وتقليل آثارها الاجتماعية والنفسية والصحية والاقتصادية على الأشخاص ذوي الإعاقة، والذين تضاعفت معاناتهم مع هذه الجائحة، مع ما تم اتخاذه من إجراءات احترازية، زادت من عزلتهم وحاجتهم إلى المساعدة.



وأشار عمر لأهمية العمل المشترك والتنسيق والتعلم من التجارب الناجحة، التي تقدمها العديد من الدول لمواجهة آثار هذه الجائحة على الفئات الهشة، والأشخاص ذوي الإعاقة.



كما تطرق إلى تجرية دولة فلسطين، والتي رغم كافة الظروف الصعبة التي تمر بها نتيجة إجراءات الاحتلال المسبب الرئيس للإعاقة، إلا أنها استطاعت ومع كافة الشركاء القيام بواجباتها تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تقديم خدمات متعددة.



وفي الختتام، خرج الاجتماع بتوصيات، سيتم رفعها لاجتماع وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، تتعلق بتعميم التجارب، والبحث عن أساليب تفعيل آليات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتخصيص الاهتمام بدولة فلسطين التي تعاني من الاحتلال.