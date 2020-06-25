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صور صادمة في لبنان.. "ثلاجات" المواطنين خاوية بسبب الأزمة الاقتصادية

صور صادمة في لبنان.. "ثلاجات" المواطنين خاوية بسبب الأزمة الاقتصادية
رام الله - دنيا الوطن
انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي في لبنان، يوم أمس الأربعاء، صور صادمة لمواطنين لبنانيين يقفون أمام براداتهم الخاوية، وذلك في إشارة إلى ما آلت إليه أوضاعهم المالية والاقتصادية.

وأظهرت الصور الملتقطة من مصوري وكالة (فرانس برس) ثلاجات خاوية في منازل اللبنانيين، وذلك ضمن تقرير حمل عنوان "لبنانيون يعجزون عن ملء براداتهم بالطعام، وسط انهيار اقتصادي متسارع".

وأشار مصورو الوكالة الفرنسية، إلى أنهم التقطوا صوراً صادمة لبرادات شبه فارغة داخل منازل في مدن رئيسية، هي: بيروت وجونية وجبيل وطرابلس شمالاً وصيدا جنوباً، تأثر أصحابها بتداعيات الأزمة، وبتدهور الليرة.

وأثارت الصور المنتشرة سخط الكثير من المواطنين، الذي حملوا الحكومات المتعاقبة، مسؤولية ما وصل إليه اللبنانيون من وضع اقتصادي صعب.


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