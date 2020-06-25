عاجل

  • القسام: موعدكم مع كلمة الناطق العسكري باسم كتائب القسام "أبو عبيدة" الساعة 2ظهراً

  • تنمية غزة: صرف المنحة القطرية من السبت القادم وحتى الخميس لـ100 ألف أسرة

شؤون فلسطينية

الإفتاء الفلسطينية تُصدر فتوى حول ارتداء الكمامة والقفازات في الصلاة

الإفتاء الفلسطينية تُصدر فتوى حول ارتداء الكمامة والقفازات في الصلاة
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
قالت دائرة الإفتاء الفلسطينية: إنه وفي ظل الانتشار الواسع لجائحة (كورونا)، والتساؤل عن حكم التباعد بين المصلين وارتداء الكمامات والقفازات في أثناء أداء الصلاة في المساجد، فقد أصدر محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، وخطيب المسجد الأقصى المبارك، فتوى حول ذلك، وفيما يأتي نصها:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين، وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد؛

فلا مانع من الصلاة بالكمامة، وهو ما يعرف شرعاً بالتلثم أو اللثام؛ حيث يتم ستر الفم والأنف في الصلاة، والكمامة التي يضعها الناس وقاية من انتشار الوباء، أو انتقال العدوى، فيجوز لبسها، وما يظنه البعض من كراهة الصلاة مع ستر الفم والأنف فذلك لعدم الحاجة أو عدم وجود سبب معتبر لذلك، قال النووي: " إنها - الصلاة باللثام - كراهة تنزيهية لحديث أبي هريرة، رضي الله عنه: أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة، [ سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب ما جاء في السدل في الصلاة، وحسنه الألباني]، فهي لا تمنع صحة الصلاة، والكراهة تندفع بالحاجة، فمتى وجدت الحاجة الداعية لستر الفم أو الأنف فلا كراهة" [المجموع: 3/179].

وقال ابن عبد البر: " أجمع الفقهاء على أن على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والإحرام؛ ولأن ستر الوجه يخل بمباشرة المصلى بالجبهة والأنف ويغطى الفم، وقد نهى النبي، صلى الله عليه وسلم، الرجل عنه، فإن كان لحاجة كحضور أجانب فلا كراهة" [ الاستذكار: 2/307، كشاف القناع: 1/318-319، الموسوعة الفقهية: 1/124]، وكذلك الرجل تزول الكراهة في حقه إذا احتاج إلى ذلك خوفاً من انتشار الوباء أو انتقال العدوى، ولا شك أن الكمامة يحتاج إليها الآن.

وتابع أما القفازات؛ فلا بأس بالصلاة بها؛ لأنه لا يشترط أن تباشر اليد الأرض حال السجود، قال ابن قدامة: " ولا تجب مباشرة المصلي بشيء من هذه الأعضاء، قال القاضي: إذا سجد على كور العمامة أو كمه أو ذيله، فالصلاة صحيحة رواية واحدة، وهذا مذهب مالك، وأبي حنيفة، إلا أن هناك قولاً عند الشافعية أن كشف الكفين واجب، ولكنه ضعيف عندهم، والصحيح خلافه" [ المغني: 1/371]، وقال النووي: "وفي وجوب كشف اليدين قولان (الصحيح) أنه لا يجب، وهو المنصوص في عامة كتب الشافعية" [ المجموع: 3/429]، وعليه فكشف الكفين ليس بواجب حال السجود عند عامة الفقهاء.

وقال المفتي أما بخصوص التباعد في الصلاة، فقد حث الإسلام على تسوية الصفوف والتراص فيها، وعدم ترك فرجة بين المصلين، وكل ذلك من باب الاستحباب، وليس الوجوب عند عامة المذاهب، جاء في طرح التثريب: (أقيموا الصف في الصلاة) هذا الأمر للاستحباب، بدليل قوله في تعليله:"فإن إقامة الصف من حسن الصلاة" [طرح التثريب، في شرح التقريب للعراقي: 2/325]، قال ابن بطال: "هذا يدل على أن إقامة الصفوف سنة؛ لأنه لو كان فرضاً لم يجعله من حسن الصلاة؛ لأن حسن الشيء زيادة على تمامه" [ شرح صحيح البخاري لابن البطال: 2/345-346].

وعليه؛ فترك هذا الأمر المستحب وقاية من الأوبئة، لا إشكال فيه للحاجة، وشبيه بهذا مسألة الصلاة بين السواري للحاجة، فالصلاة بين السواري مكروهة؛ لكونها تقطع اتصال الصفوف، ومع ذلك فقد نص العلماء على أن الكراهة تزول للحاجة[ كشاف القناع: 1/494] كعدم اتساع المسجد، واكتظاظه، والله تعالى أعلم.

أخبار ذات صلة

التنمية الاجتماعية تُعلن موعد وآلية صرف المنحة القطرية

التنمية الاجتماعية تُعلن موعد وآلية صرف المنحة القطرية

الاحتلال يُواصل عزل الأسيرتين فدوى حمادة وجيهان حشيمة بعزل &#34;الجلمة&#34; بظروف صعبة

الاحتلال يُواصل عزل الأسيرتين فدوى حمادة وجيهان حشيمة بعزل "الجلمة" بظروف صعبة

أبو مجاهد: الوحدة الميدانية السبب بنجاح (الوهم المتبدد).. والاحتفاظ بشاليط أهم خطوة

أبو مجاهد: الوحدة الميدانية السبب بنجاح (الوهم المتبدد).. والاحتفاظ بشاليط أهم خطوة

الرشق: خيارات شعبنا مفتوحة في مواجهة مشروع الضم

الرشق: خيارات شعبنا مفتوحة في مواجهة مشروع الضم

الجبهة الشعبية تدعو لتشكيل لجنة تحقيق بظروف قتل المواطن علاء العموري

الجبهة الشعبية تدعو لتشكيل لجنة تحقيق بظروف قتل المواطن علاء العموري

شاهد: إغلاق المستشفى الوطني في نابلس مؤقتاً بسبب (كورونا)

شاهد: إغلاق المستشفى الوطني في نابلس مؤقتاً بسبب (كورونا)

الاحتلال يُداهم مخيمي الفوار والعروب بالخليل

الاحتلال يُداهم مخيمي الفوار والعروب بالخليل

الاحتلال يهدم منزلًا قيد الإنشاء في عناتا شرق القدس

الاحتلال يهدم منزلًا قيد الإنشاء في عناتا شرق القدس

التعليقات

الدنيا حكايات

كاتب إسرائيلي يُهدد الأردن

كاتب إسرائيلي يُهدد الأردن

شؤون فلسطينية

الاحتلال يُواصل عزل الأسيرتين فدوى حمادة وجيهان حشيمة بعزل &#34;الجلمة&#34; بظروف صعبة

الاحتلال يُواصل عزل الأسيرتين فدوى حمادة وجيهان حشيمة بعزل "الجلمة" بظروف صعبة

الجبهة الشعبية تدعو لتشكيل لجنة تحقيق بظروف قتل المواطن علاء العموري

الجبهة الشعبية تدعو لتشكيل لجنة تحقيق بظروف قتل المواطن علاء العموري

الاحتلال يُداهم مخيمي الفوار والعروب بالخليل

الاحتلال يُداهم مخيمي الفوار والعروب بالخليل

الاحتلال يهدم منزلًا قيد الإنشاء في عناتا شرق القدس

الاحتلال يهدم منزلًا قيد الإنشاء في عناتا شرق القدس

تيسير خالد يُحذر من عواقب تكرار تجربة ضم أراضي الغير بالقوة بين هتلر وتشامبرلين

تيسير خالد يُحذر من عواقب تكرار تجربة ضم أراضي الغير بالقوة بين هتلر وتشامبرلين

الاحتلال يُسلّم طالباً جامعياً من يعبد بلاغاً لمراجعة مخابراته

الاحتلال يُسلّم طالباً جامعياً من يعبد بلاغاً لمراجعة مخابراته

ديوان الموظفين بغزة يُعلن عن 19 وظيفة جديدة

ديوان الموظفين بغزة يُعلن عن 19 وظيفة جديدة

حنا عيسى: الاحتلال ومستوطنوه يستبيحون كل ماهو مقدس

حنا عيسى: الاحتلال ومستوطنوه يستبيحون كل ماهو مقدس

منوعات

&#34;كده يعملوا عليا انقلاب&#34;.. فيديو نادر لأحمد زكي بعد لقب رئيس جمهورية التمثيل

"كده يعملوا عليا انقلاب".. فيديو نادر لأحمد زكي بعد لقب رئيس جمهورية التمثيل

تعيش بالأنبوبة الحنجرية.. تعرف على آخر تطورات الحالة لرجاء الجداوي

تعيش بالأنبوبة الحنجرية.. تعرف على آخر تطورات الحالة لرجاء الجداوي

وفاء عامر تعلن إصابة شقيقتها بجلطة

وفاء عامر تعلن إصابة شقيقتها بجلطة

جويل ماردينيان تحلق شعر قدمي طفلتها ذات التسع سنوات فقط على الهواء

جويل ماردينيان تحلق شعر قدمي طفلتها ذات التسع سنوات فقط على الهواء

شمس الكويتية: &#34;أحب جزمي أكثر من علاقاتي الرومانسية&#34;

شمس الكويتية: "أحب جزمي أكثر من علاقاتي الرومانسية"

لماذا كرهت حلا شيحا اسمها وعاتبت والدها بسببه؟

لماذا كرهت حلا شيحا اسمها وعاتبت والدها بسببه؟

زين كرزون تبكي في حفل خطوبتها على رجل أعمال أردني

زين كرزون تبكي في حفل خطوبتها على رجل أعمال أردني

شاهد أحدث ظهور لسميرة توفيق في المستشفى

شاهد أحدث ظهور لسميرة توفيق في المستشفى

كيف نجت سعاد حسني من علقة ساخنة بسبب ملابسها؟

كيف نجت سعاد حسني من علقة ساخنة بسبب ملابسها؟

بلاغ للنائب العام ضد نور هشام سليم بعد دفاعه عن سارة حجازي

بلاغ للنائب العام ضد نور هشام سليم بعد دفاعه عن سارة حجازي

عربي

مصر: ملء السد الإثيوبي سيصيبنا بجفاف اصطناعي

مصر: ملء السد الإثيوبي سيصيبنا بجفاف اصطناعي

مقتل نائب أبو مصعب الزرقاوي بغارة جوية في سوريا

مقتل نائب أبو مصعب الزرقاوي بغارة جوية في سوريا

دبلوماسيون غربيون يُحذرون: حرب وشيكة بين إسرائيل و(حزب الله) في الصيف

دبلوماسيون غربيون يُحذرون: حرب وشيكة بين إسرائيل و(حزب الله) في الصيف

الإمارات تتضامن مع فرنسا ضد تركيا

الإمارات تتضامن مع فرنسا ضد تركيا