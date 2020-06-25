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شؤون فلسطينية

أبو مجاهد: الوحدة الميدانية السبب بنجاح (الوهم المتبدد).. والاحتفاظ بشاليط أهم خطوة

أبو مجاهد: الوحدة الميدانية السبب بنجاح (الوهم المتبدد).. والاحتفاظ بشاليط أهم خطوة
الناطق الرسمي باسم لجان المقاومة محمد البريم (أبومجاهد)
رام الله - دنيا الوطن
أصدر الناطق الرسمي باسم لجان المقاومة، محمد البريم (أبومجاهد) تصريحاً صحفياً بمناسبة الذكرى الـ 14 لعملية الوهم المتبدد المشتركة، وكان على النحو التالي، وفق ما وصل "دنيا الوطن". 

نتوجه بالتحية إلى أرواح الاستشهاديين، حامد الرنتيسي ومحمد فروانة، اللذين خاضا معركة بطولية واستبسلا على أرض الميدان حتى ارتقيا شهداء.

التحية الى أرواح الشهداء الأبطال أبو عوض النيرب وأبو محمد الجعبري وعماد حماد ومحمد أبو شمالة ورائد العطار وهشام أبو نصيرة، وكل الشهداء الذين، قدموا وشاركوا في هذا الإنجاز الكبير لشعبنا ومقاومتنا. 

الوهم المتبدد عملية تجذرت في وجدان شعبنا وأمتنا من خلال الحصاد العظيم، الذي سجلته المقاومة بأسر جندي صهيوني والاحتفاظ به، وإنجاز صفقة وفاء الأحرار المباركة.

الوحدة الميدانية التي أظهرها المنفذون الأبطال لهذه العملية وبراعة القادة المخططين، أدت إلى نجاح العملية، وتسجيل انتصار استراتيجي لصالح المقاومة الفلسطينية.

 العملية شكلت فشلاً كبيراً ورسالة قوية لقادة الاحتلال وللمنظومة الأمنية والعسكرية (الصهيونية) في ظل الإمكانيات المتواضعة التي كانت تمتلكها المقاومة أنداك.

الاحتفاظ بالجندي شاليط، كان معركة أخرى لا تقل أهمية عن عملية التنفيذ، في ظل ظروف معقدة، عاشتها المقاومة في حينه ولن ننسى الدور البارز لأبطال وحدة الظل، الذين شاركوا في الوصول إلى هذا الإنجاز.

نتوجه بالتحية إلى أسرانا الأبطال، ونؤكد لهم مجدداً أننا لن ننساهم ولن ندخر جهداً في سبيل تحقيق الوعد، بتحريرهم من براثن السجون الصهيونية، رغماً عن أنف الاحتلال.

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