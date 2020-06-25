الرشق: خيارات شعبنا مفتوحة في مواجهة مشروع الضم

عزت الرشق

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رام الله - دنيا الوطن

قال عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، عزت الرشق: إن مشروع الضم، هو معركة مفصلية في الحرب مع الاحتلال الذي أعلن بدايتها، لكنه لا يملك السيطرة على تداعياتها، مضيفًا: أنه ليس أمامنا إلا خوض المعركة، التي تعيد كرة النار في قلب من ألقاها.



وأوضح الرشق، وفق موقع (حماس)، أن الشعب الفلسطيني يملك من المقدرات، ما يستطيع أن يجابه به أي احتلال أو مشروع بغيض، فخيارات الفلسطينيين باتت مفتوحة، وهو قادر على إفشال خطة الضم.



وأشار إلى أن خطة الضم، هي تنفيذ لما بدأه الاحتلال منذ أن وطئت أقدامه أرض فلسطين من مشاريع التهويد والاستيطان والتهجير، التي لم تتوقف يومًا، وكذلك جرائمه ضد الشعب الفلسطيني والأرض والمقدسات.



وبيّن أن خطورة مشروع الضم، تكمن في أنه يسعى إلى فرض أمر واقع من خلال شرعنة الاستيطان، وابتلاع المزيد من الأراضي الفلسطينية، مستغلاً الوضع الإقليمي والعربي، والانحياز الأميركي، وانشغال العالم بجائحة (كورونا).



ودعا الرشق إلى تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتوحيد الصف الفلسطيني على استراتيجية نضالية قائمة على الحفاظ على الثوابت والدفاع عن المقدسات، وعدم التفريط بالحقوق المشروعة.