الجبهة الشعبية تدعو لتشكيل لجنة تحقيق بظروف قتل المواطن علاء العموري

دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى تشكيل لجنة تحقيق عاجلة في ظروف قتل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، مساء الثلاثاء الماضي المواطن علاء محمد العموري 41 عاماً، وإصابة أشقاء وأقرباء له، شرقي مدينة القدس المحتلة، اثناء تنفيذ أمر قضائي.





وأكدت الجبهة في بيان وصل "دنيا الوطن" على مبدأ سيادة القانون واحترامه من قبل المواطنين، إلا أنها في الوقت ذاته تشدد على ضرورة التزام أجهزة أمن السلطة بمعايير وشروط تنفيذ الأوامر القضائية، بعيداً عن استخدام العنف أو القمع، ومنع استخدام السلاح تحت أي ذريعة كانت إلا في حالات الطوارئ القصوى.





وشددت الجبهة على أن كرامة المواطن الفلسطيني من كرامة الوطن، ما يستوجب اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان توفير كل مقومات الحياة الكريمة، ووقف الأساليب البوليسية والقمعية بحقه حتى أثناء تنفيذ إجراءات قانونية.





رام الله - دنيا الوطنوختمت الجبهة بيانها مؤكدة أن هناك شعور عارم بالغضب لدى شعبنا من عمليات القتل هذه وعدم ثقته بأية مؤسسة رسمية لا تستعيد للإنسان حقوقه وتنصف المظلومين من الطبقات الشعبية.