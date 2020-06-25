مصر: ملء السد الإثيوبي سيصيبنا بجفاف اصطناعي

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الري المصري، محمد عبد العاطي: إن ملء سد النهضة، سيؤدي لجفاف صناعي متضاعف في مصر، مبينًا أن كل يوم يمر سيكون فارقاً.



وأكد عبد العاطي في تصريحات لقناة (أم بي سي) أن مصر أكبر دولة جافة في العالم، وتعتمد على نهر النيل بنسبة 95%، مؤكداً ملء السد الإثيوبي، يؤدي لجفاف اصطناعي لمصر، لأن أي كمية مياه يملؤها السد تؤثر على حصة مصر، ولو تصادف الجفاف الطبيعي مع الجفاف الاصطناعي، ستصبح آثار الجفاف مضاعفة.



وأشار إلى أن كل دولة تسعى إلى تحقيق مصالحها، وأن السودان في مواقفه يتفق مع مصر على ضرورة عدم وجود موقف أحادي، وهناك أوجه كثيرة تتفق فيها مصر مع السودان، موضحاً أن الحلول الفنية التي تم التوصل إليها، تجعل إثيوبيا في أسوأ الظروف تولد 80% من الكهرباء، ومع ذلك لم تتفق مع هذه الحلول.