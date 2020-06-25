عربي

مقتل نائب أبو مصعب الزرقاوي بغارة جوية في سوريا

مقتل نائب أبو مصعب الزرقاوي بغارة جوية في سوريا
أبو مصعب الزرقاوي
رام الله - دنيا الوطن
أعلن تنظيم (حراس الدين) المقرب من تنظيم (القاعدة) في سوريا، مقتل نائب أميره العام الأردني، خالد العاروي "أبو القسام"، بغارة لطيران التحالف الدولي على إدلب.

ووفق البيان الذي نشرته وكالة (عمون) الأردنية، فقد أصيب "أبو القسام" قبل نحو ثمانية أيام، بغارة للتحالف على إدلب، وتوفي متأثراً بجروحه.

وأشار الموقع إلى أنه يعتقد أن "أبو القسام الأردني" هو المسؤول العسكري لـ (حراس الدين) في سوريا، وهو ممن اعتقلتهم ما تعرف بـ"هيئة تحرير الشام" لفترة وجيزة نهاية العام 2017.

يذكر أن "أبو القسام" هو نائب أبو مصعب الزرقاوي سابقاً، قدم من إيران إلى سوريا في أيلول/ سبتمبر 2015 بصفقة تبادل إثر إطلاق سراح تنظيم (القاعدة) دبلوماسي إيراني معتقل لديه، قبل أن يتوجه من درعا إلى الشمال السوري في نهاية العام ذاته.

أخبار ذات صلة

مصر: ملء السد الإثيوبي سيصيبنا بجفاف اصطناعي

مصر: ملء السد الإثيوبي سيصيبنا بجفاف اصطناعي

دبلوماسيون غربيون يُحذرون: حرب وشيكة بين إسرائيل و(حزب الله) في الصيف

دبلوماسيون غربيون يُحذرون: حرب وشيكة بين إسرائيل و(حزب الله) في الصيف

الإمارات تتضامن مع فرنسا ضد تركيا

الإمارات تتضامن مع فرنسا ضد تركيا

البرلمان العربي يرفض تدخل تركيا وإيران بالشؤون العربية

البرلمان العربي يرفض تدخل تركيا وإيران بالشؤون العربية

ماهو سر قرار قياس وزن النساء في مطارات السودان؟

ماهو سر قرار قياس وزن النساء في مطارات السودان؟

المغرب: تسجيل أعلى حصيلة يومية في إصابات فيروس (كورونا)

المغرب: تسجيل أعلى حصيلة يومية في إصابات فيروس (كورونا)

العراق يسجل ارتفاعاً كبيراً بعدد الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا)

العراق يسجل ارتفاعاً كبيراً بعدد الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا)

وزير الخارجية التونسي: مخطط الضم ستكون له تداعيات خطية على مجمل الأوضاع بالمنطقة

وزير الخارجية التونسي: مخطط الضم ستكون له تداعيات خطية على مجمل الأوضاع بالمنطقة

التعليقات

الدنيا حكايات

كاتب إسرائيلي يُهدد الأردن

كاتب إسرائيلي يُهدد الأردن

شؤون فلسطينية

الإفتاء الفلسطينية تُصدر فتوى حول ارتداء الكمامة والقفازات في الصلاة

الإفتاء الفلسطينية تُصدر فتوى حول ارتداء الكمامة والقفازات في الصلاة

الاحتلال يُداهم مخيمي الفوار والعروب بالخليل

الاحتلال يُداهم مخيمي الفوار والعروب بالخليل

الاحتلال يهدم منزلًا قيد الإنشاء في عناتا شرق القدس

الاحتلال يهدم منزلًا قيد الإنشاء في عناتا شرق القدس

تيسير خالد يُحذر من عواقب تكرار تجربة ضم أراضي الغير بالقوة بين هتلر وتشامبرلين

تيسير خالد يُحذر من عواقب تكرار تجربة ضم أراضي الغير بالقوة بين هتلر وتشامبرلين

الاحتلال يُسلّم طالباً جامعياً من يعبد بلاغاً لمراجعة مخابراته

الاحتلال يُسلّم طالباً جامعياً من يعبد بلاغاً لمراجعة مخابراته

ديوان الموظفين بغزة يُعلن عن 19 وظيفة جديدة

ديوان الموظفين بغزة يُعلن عن 19 وظيفة جديدة

حنا عيسى: الاحتلال ومستوطنوه يستبيحون كل ماهو مقدس

حنا عيسى: الاحتلال ومستوطنوه يستبيحون كل ماهو مقدس

الاحتلال يُعيق حركة المواطنين على مدخل سلفيت الشمالي

الاحتلال يُعيق حركة المواطنين على مدخل سلفيت الشمالي

منوعات

&#34;كده يعملوا عليا انقلاب&#34;.. فيديو نادر لأحمد زكي بعد لقب رئيس جمهورية التمثيل

"كده يعملوا عليا انقلاب".. فيديو نادر لأحمد زكي بعد لقب رئيس جمهورية التمثيل

تعيش بالأنبوبة الحنجرية.. تعرف على آخر تطورات الحالة لرجاء الجداوي

تعيش بالأنبوبة الحنجرية.. تعرف على آخر تطورات الحالة لرجاء الجداوي

وفاء عامر تعلن إصابة شقيقتها بجلطة

وفاء عامر تعلن إصابة شقيقتها بجلطة

جويل ماردينيان تحلق شعر قدمي طفلتها ذات التسع سنوات فقط على الهواء

جويل ماردينيان تحلق شعر قدمي طفلتها ذات التسع سنوات فقط على الهواء

شمس الكويتية: &#34;أحب جزمي أكثر من علاقاتي الرومانسية&#34;

شمس الكويتية: "أحب جزمي أكثر من علاقاتي الرومانسية"

لماذا كرهت حلا شيحا اسمها وعاتبت والدها بسببه؟

لماذا كرهت حلا شيحا اسمها وعاتبت والدها بسببه؟

زين كرزون تبكي في حفل خطوبتها على رجل أعمال أردني

زين كرزون تبكي في حفل خطوبتها على رجل أعمال أردني

شاهد أحدث ظهور لسميرة توفيق في المستشفى

شاهد أحدث ظهور لسميرة توفيق في المستشفى

كيف نجت سعاد حسني من علقة ساخنة بسبب ملابسها؟

كيف نجت سعاد حسني من علقة ساخنة بسبب ملابسها؟

بلاغ للنائب العام ضد نور هشام سليم بعد دفاعه عن سارة حجازي

بلاغ للنائب العام ضد نور هشام سليم بعد دفاعه عن سارة حجازي

عربي

مصر: ملء السد الإثيوبي سيصيبنا بجفاف اصطناعي

مصر: ملء السد الإثيوبي سيصيبنا بجفاف اصطناعي

مقتل نائب أبو مصعب الزرقاوي بغارة جوية في سوريا

مقتل نائب أبو مصعب الزرقاوي بغارة جوية في سوريا

الإمارات تتضامن مع فرنسا ضد تركيا

الإمارات تتضامن مع فرنسا ضد تركيا

البرلمان العربي يرفض تدخل تركيا وإيران بالشؤون العربية

البرلمان العربي يرفض تدخل تركيا وإيران بالشؤون العربية