مقتل نائب أبو مصعب الزرقاوي بغارة جوية في سوريا

أبو مصعب الزرقاوي

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن تنظيم (حراس الدين) المقرب من تنظيم (القاعدة) في سوريا، مقتل نائب أميره العام الأردني، خالد العاروي "أبو القسام"، بغارة لطيران التحالف الدولي على إدلب.



ووفق البيان الذي نشرته وكالة (عمون) الأردنية، فقد أصيب "أبو القسام" قبل نحو ثمانية أيام، بغارة للتحالف على إدلب، وتوفي متأثراً بجروحه.



وأشار الموقع إلى أنه يعتقد أن "أبو القسام الأردني" هو المسؤول العسكري لـ (حراس الدين) في سوريا، وهو ممن اعتقلتهم ما تعرف بـ"هيئة تحرير الشام" لفترة وجيزة نهاية العام 2017.



يذكر أن "أبو القسام" هو نائب أبو مصعب الزرقاوي سابقاً، قدم من إيران إلى سوريا في أيلول/ سبتمبر 2015 بصفقة تبادل إثر إطلاق سراح تنظيم (القاعدة) دبلوماسي إيراني معتقل لديه، قبل أن يتوجه من درعا إلى الشمال السوري في نهاية العام ذاته.