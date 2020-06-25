دبلوماسيون غربيون يُحذرون: حرب وشيكة بين إسرائيل و(حزب الله) في الصيف

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رام الله - دنيا الوطن

حذر دبلوماسيون غربيون، من احتمالية اندلاع حرب وشيكة بين إسرائيل و(حزب الله)، خلال أشهر الصيف الجاري، بحسب ما ورد في قناة (كان) الإسرائيلية.



ونقلت (كان)، صباح اليوم الخميس، عن تقارير عربية، أن دبلوماسيين أجانب في بيروت، صرحوا لوسائل إعلامية سعودية، أن "حزب الله بدأ يشعر بالحصار، وسيفعل المستحيل لرفع الحصار".



ووفقاً للقناة، قال دبلوماسيون أجانب، لموقع (عكاظ) الإخباري السعودي، إن "هناك احتمالات كبيرة لاندلاع حرب بين إسرائيل وحزب الله قريباً، وأن هذه الحرب ستخلط كل الأوراق".



وأضافوا، أن الحرب على الجبهة الشمالية (سوريا لبنان حزب الله)، قد تندلع قبل موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، المزمع عقدها في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.



ولفتت القناة، إلى أن هذه التقارير، تأتي على خلفية دخول "قانون قيصر الأمريكي" حيز التنفيذ، والذي يفرض عقوبات مالية واقتصادية على (حزب الله).



وأشارت قناة (كان)، إلى أن حسن نصر الله، هدد في خطابه الأخير، بقتل كل من يحاول تجويع (حزب الله)، أو المطالبة بنزع سلاح الحزب.