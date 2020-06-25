دولي

زلزالان يضربان اليابان ونيوزيلندا

زلزالان يضربان اليابان ونيوزيلندا
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
وقع اليوم زلزال بقوة 5,9 درجة، قبالة سواحل اليابان، وآخر بقوة 5,5 درجة، بعد ساعات قليلة في نيوزيلندا، حسب المعهد الأميركي للجيوفيزياء.

وتم تحديد مركز الزلزال الأول على عمق 25 كيلومتراً، على بعد 40 كيلومتراً من منطقة شيبا في شرق طوكيو، ولم يتم توجيه إنذار بحصول تسونامي، وذلك وفق ما نقله (أ ف ب).

من جهتها قدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، قوة الزلزال بـ 6,2 درجة، وقالت على موقعها الإلكتروني إنه لا يوجد خطر بحدوث تسونامي. 

وذكرت وسائل إعلام يابانية، أن الزلزال الذي وقع الساعة 4,47 بالتوقيت المحلي (19,47 بتوقيت غرينتش) شعر به سكان ضواحي طوكيو.

وكان زلزال آخر، وصلت قوته إلى 6.3 درجة، قد ضرب الأسبوع الماضي، مياه المحيط الهادئ جنوب اليابان، دون أن يثير خطر وقوع تسونامي.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، بأن الزلزال وقع قرب جزيرة أمامي جنوب البلاد، مبينة أن مركزه على عمق نحو 160 كيلومتراً في المحيط.

ووقع زلزال ثان في نيوزيلندا الساعة 10,20 (22,20 بتوقيت غرينتش) قبالة ساحل منطقة ميلفورد ساوند النائية في الجزيرة الجنوبية.

وقال المعهد الأميركي للجيوفيزياء إن قوته بلغت 5,5 درجة بينما قال المرصد المحلي للزلازل إن قوة الهزة بلغت 5,9 درجة.

وقد شعر السكان بالزلزال الذي لم يتسبب بأي أضرار مادية، حسب الشرطة.

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