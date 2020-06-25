الإمارات تتضامن مع فرنسا ضد تركيا

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، عن تضامن بلاده مع فرنسا في مواجهة "التصريحات والأعمال العدوانية المستمرة من تركيا".وأعرب قرقاش في تغريدة له عبر حسابه بموقع (تويتر)، عن إدانة الإمارات بشدة سلوك تركيا، الذي وصفه بـ"الخطير"، والمتمثل في "استهداف سفينة تابعة للبحرية الفرنسية، ضمن مهمة للناتو لفرض حظر للسلاح، أقرته الأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر".