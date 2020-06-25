البرلمان العربي يرفض تدخل تركيا وإيران بالشؤون العربية

جامعة الدول العربية

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رام الله - دنيا الوطن

أقر البرلمان العربي، الاستراتيجية العربية الموحدة؛ للتعامل مع كل من إيران وتركيا، خلال الجلسة التي عقدها عن بُعد، الأربعاء، برئاسة مشعل بن فهم السُّلمي، رئيس البرلمان العربي.



ووفق صحيفة (الأهرام) المصرية، تهدف الاستراتيجية المتعلقة بإيران، إلى وقف جميع تدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية، ومنع تكوين أي ميليشيات مُسلحة أو تنظيمات ترتبط بالنظام الإيراني داخل الدول العربية.



وفيما يتعلق بالاستراتيجية الموحدة تجاه تركيا، فإنها تنصب على ضرورة إلزام الجانب التركي، بمبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول العربية، ونُظمها الشرعية، ووقف جميع التدخلات في الشؤون الداخلية للدول العربية.



وبحسب البيان الصادر عن البرلمان العربي، فإنه "سيتم مراجعة وتحديث الاستراتيجيتين كل خمس سنوات، بما يتناسب مع المتغيرات في البيئة السياسية والأمنية".