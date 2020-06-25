الاحتلال يداهم مخيمي الفوار والعروب الخليل

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، مخيمي الفوار، والعروب جنوب وشمال مدينة الخليل.



وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال داهمت مخيم الفوار جنوب المدينة وفتشت منزل المواطن محمد محمود أبو هشهش، وعبثت بمحتوياته، كما داهمت مخيم العووب شمالا وجابت دوريات الاحتلال شوارعه وأزقته.