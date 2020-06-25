مستشار الأمن القومي الأمريكي: ترامب تجاهل التحذيرات بخصوص (كورونا)

مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون

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رام الله - دنيا الوطن

كشف مستشار الأمن القومي الأميركي السابق، جون بولتون، أن الرئيس دونالد ترامب، تجاهل التحذيرات بخصوص تفشي فيروس (كورونا)، محملاً إياه مسؤولية الوضع الصعب الحالي في التعامل مع (كورونا).



وقال بولتون، إن ترامب تجاهل التحذيرات المبكرة لوباء (كورونا) بسبب "تأثيرها المحتمل على الصفقة التجارية مع الصين"، بحسب ما أوردته وكالة (سي ان ان).



واتهم ترامب مراراً الصين بالكذب، وإخفاء معلومات عن تفشي وباء (كورونا).



وقال بولتون: "لم يكن يريد أن يسمع عن الأثر المحتمل للوباء على الاقتصاد الأميركي، وتأثيره على إعادة انتخابه".



ويشكك ترامب بشهادات بولتون، التي وردت في كتاب نشره قبل أيام، كما أن وزير الخارجية مايك بومبيو، اتهم بولتون بالكذب والخيانة، وأكد أنه كان حاضراً على الكثير من اللقاءات التي سردها بشكل خاطئ في كتابه.