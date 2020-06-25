الاحتلال يهدم منزلًا قيد الإنشاء في عناتا شرق القدس

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رام الله - دنيا الوطن

هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، منزلًا قيد الإنشاء في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة.



وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، برفقة الآليات الثقيلة، اقتحمت حي البقعان في البلدة، وطوقت إحدى المباني السكنية.



وأضافت، أن الآليات، شرعت بهدم منزل سكني قيد الإنشاء، يعود للمواطن سائد الخطيب، ولم تسمح بوصول الفلسطينيين للمكان.



يذكر، أن قوات الاحتلال، هدمت عدة منشآت سكنية مأهولة وغير مأهولة، أمس في كل من: بيتونيا، الطيرة، بيت سيرا في رام الله، بيت حنينا وجبل المكبر في القدس، وكذلك عمليات هدم لمنشآت قيد الإنشاء في النقب المحتل.