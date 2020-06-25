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شؤون فلسطينية

بيان "مهم" للرئيس الأمريكي حول خطة الضم في الضفة الغربية

بيان "مهم" للرئيس الأمريكي حول خطة الضم في الضفة الغربية
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
الخبر المركزي في وسائل الإعلام الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيعلن بياناً مهماً حول الضم، (كان) الإخبارية الإسرائيلية، كتب في سياق الموضوع:

الناطقة باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلنت الليلة الماضية، أن الرئيس سيعلن بياناً مهماً حول قضية الضم، وتابعت: "يوجد نقاشات في البيت الأبيض حول قضية الضم، وأنا على ثقة بأنه سيكون للرئيس ما سيقوله لكم حول القضية، وسيكون مسروراً لإعلامكم، وإن ترامب يسعى لكي يكون وكيلاً للسلام".

وعن الموقف الإسرائيلي، قالت (كان) الإخبارية، في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وفي حزب (أزرق أبيض) لم يعلقوا حتى الآن عن أقوال الناطقة باسم الرئيس الأمريكي.

الجدير ذكره، أن مستشاري الرئيس الأمريكي، باشروا أمس نقاش قضية الضم، وإن كان على البيت الأبيض، أن يمنح الضوء الأخضر لذلك، شارك في النقاش آفي بيركوفيتش المبعوث الأمريكي للمنطقة، والمستشار الخاص للرئيس ترامب كوشنر، مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، والسفير الأمريكي في إسرائيل، ديفيد فريدمان.

مصدر مطلع على تفاصيل خطة الضم المستقبلية قال: خطة الضم المطروحة على الجدول، أقل بكثير مما يريد اليمين الإسرائيلي، وتسريبات من جلسات مغلقة حول القضية، قال وزير الخارجية الإسرائيلي اشكنازي، تقديراته أن عملية الضم لن تشمل منطقة الأغوار، والكل يدرك ذلك حسب اشكنازي.

في ذات السياق، صحيفة (إسرائيل هيوم) المقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي، كتبت: الخطوة التاريخية بدأت تخرج للنور، قرار الضم سيتخذ في البيت الأبيض هذا الأسبوع، والشيء غير الواضح، حتى الآن حجم عملية الضم التي ستكون، مصادر مطلعة قالت للصحيفة، سيكون اجتماع آخر حول القضية هذا الأسبوع، والبوادر تشير إلى أن طاقم السلام الأمريكي لن يمنع فرض السيادة على الضفة الغربية.

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