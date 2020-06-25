الخارجية تُعلن عن مواعيد إجلاء أعداد كبيرة من الأحباب وإعادتهم للوطن

في ذات الوقت تواصل الوزارة وجهاز المخابرات العامة وسفارة دولة فلسطين لدى القاهرة إجراء جميع التنسيقات والترتيبات اللازمة مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية للحصول على الموافقات اللازمة لاجلاء العالقين من ابناء شعبنا الراغبين في العودة الى قطاع غزة، على أن يتم تأمين انتقالهم مباشرة من



المطار إلى معبر رفح.



وشكرت الوزارة وباسم دولة فلسطين الأشقاء في المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، وجميع الأجهزة والسلطات والهيئات المختصة وخلايا الازمة في البلدين الشقيقين.



وأكدت أيضا أن الدعم والاسناد الذي وجدناه من أشقائنا في مصر والأردن لهو دليل آخر على عمق العلاقات التاريخية الأخوية الصادقة بين الدول الثلاث وقيادتها، وعلى عمق العلاقات.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، أنه وبالشراكة مع جهاز المخابرات الفلسطينية العامة، وبجهود مضنية بذلتها سفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وبتنسيق ومتابعة متواصلة مع وزارة الخارجية الاردنية والأجهزة والسلطات والهيئات المختصة في المملكة الشقيقة، وفي مقدمتها جهاز المخابرات العامة، وخلية الأزمة المركزية، وبتعاون وثيق ومخلص من سفير المملكة لدى دولة فلسطين، السفير محمد ابو وندي.وأكدت الوزارة أن هذه الجهود، أثمرت عن خارطة تحرك عملية ومواعيد لرحلات طائرات الملكية الأردنية لإجلاء أعداد كبيرة من العالقين الفلسطينيين في عدة دول، وهي على النحو التالي:28-6: رحلة قادمة من موسكو تقل جميع العالقين في روسيا ويقدر عددهم 246.29-6:ستصل طائرة هندية إلى الأردن الشقيق تقل مساعدات طبية، وعلى متنها 12 عالقاً فلسطينياً، بمن فيهم ٥ حالات كانت في رحلة علاج إلى الهند.30-6مغادرة ما يزيد عن 74 عالقاً فلسطينياً من الضفة الغربية عبر معبر الكرامة إلى الإمارات العربية المتحدة.30-6بدء الرحلات الجوية للناقل الوطني الأردني لإجلاء ما يزيد عن (1100)عالق من ابناء شعبنا من الجمهورية التركية. وتتواصل هذه الرحلات لاجلائهم جميعا.1-7:تحرك طائرة للملكية لإجلاء الدفعة الأولى من العالقين الفلسطينيين في الولايات المتحدة الأمريكية/ شيكاغو.2-7رحلة للملكية الأردنية إلى السعودية لإجلاء الدفعة الأولى من العالقين في السعودية2-7رحلة للملكية الأردنية لإجلاء رعايانا العالقين من الجزائر.وقالت الوزارة: إن عملية حجز العالقين وشراء تذاكر السفر على تلك الرحلات بدأت بالفعل، وتؤكد أن العمل جاري على قدم وساق مع الأشقاء في الأردن لترتيب مواعيد رحلات طيران لإجلاء الرعايا الفلسطينيين العالقين من دول شرق آسيا وأوروبا وبريطانيا وبقية الدول الي يتواجد فيها عالقين.كما أن جهودنا متواصلة لتأمين سفر أعداد من المواطنين والطلبة الراغبين في الالتحاق بدراستهم وأعمالهم في كل من امريكا وألمانيا.