الاحتلال يسلم طالبا جامعيا من يعبد بلاغا لمراجعة مخابراته

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، طالبا جامعيا من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، بلاغا لمراجعة مخابراتها.



وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال سلمت الطالب يزن أحمد بعجاوي (22 عاما) بلاغا لمراجعة مخابراتها في معسكر سالم.



يذكر أن شقيقي الطالب بعجاوي "زيد ومجد" معتقلان في سجون الاحتلال.