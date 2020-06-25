ديوان الموظفين بغزة يُعلن عن 19 وظيفة جديدة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن ديوان الموظفين، بغزة، اليوم الخميس، فتح الباب التسجيل لـ 19 وظيفة حكومية من عدة تخصصات.



وبحسب الديوان، فإن الوظائف التي أعلن عنها تشمل أولاً: وفقاً لإعلان 10/2019 ويشمل الوظائف التالية: (فني تصميم جرافيك- فني صوت- محرر لغة انجليزية- فني مونتاج- مخرج- مصمم ومطور تطبيقات إلكترونية- مصور- مقدم برامج).



ثانياً: إعلان 1/2020 ويشمل الوظائف التالية: (أخصائي أشعة- أخصائي بصريات- أخصائي تحاليل طبية- أخصائي علاج طبيعي- سائق إسعاف- سكرتير طبي- صيدلي- طبيب أسنان- فني عمليات- مسعف- ممارس تخدير وإنعاش).