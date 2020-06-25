إسرائيل: تسجيل 532 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية





وكشفت المعطيات حول حجم انتشار الفيروس، أنه منذ رفع القيود، فإن مصدر العدوى لثلث الحالات غير معروف، والحديث يدور عن أماكن عامة: تجمعات، كنس ومناسبات اجتماعية.

رام الله - دنيا الوطنذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت مبكر من اليوم الخميس، تسجيل 532 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية.وتم تسجيل 448 إصابة جديدة في البلاد، أمس الأربعاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 22264 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 15,898 حالة، فيما بلغ عدد الإصابات الفعالة إلى 5,526 إصابة من بينهم و28 مريضاً يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما استقر عدد الوفيات عند 308 بزيادة وفاة واحدة مقابل الثلاثاء الماضي، ويوجد حالياً 189 حالة في المستشفيات معظمها خفيفة.وأشارت الصحة الإسرائيلية، إلى أنها أجرت 16990 عملية فحص يوم الأربعاء، وهو رقم أقل قليلاً مقارنة بيوم الثلاثاء، حيث تم إجراء 19553 اختبارًا.وعلى خلفية انتشار الفيروس، امر وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، بالاستعداد لفتح فنادق إضافية لمرضى (كورونا) وللذين لا تتوفر لديهم أماكن لقضاء الحجر الصحي.وكان مركز الأبحاث التابع لوزارة الصحة الإسرائيلية، قد أوصى بإعادة القيود على الحركة في جميع البلاد، إن أرادت الامتناع عن فرض إغلاق إضافي.