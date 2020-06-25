مُحدث.. فلسطين: 34 إصابة جديدة بـ (كورونا).. وعدد الحالات النشطة 947





ويذكر، أن فلسطين سجلت مساء أمس الأربعاء، 159 إصابة بفيروس (كورونا) في محافظتي الخليل وطولكرم.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الخميس، عن تسجيل 34 حالة جديدة مصابة بفيروس (كورونا).وأفادت الكيلة في تصريح مقتضب عبر الصفحة الرسمية لوزارة الصحة على (فيسبوك): "بعد التحديث المسائي يوم أمس، سُجّلت 34 حالة جديدة بفيروس (كورونا)، بينها 23 إصابة في محافظة الخليل (7 بيت الروش، تفوح 6، الشيوخ ١، مدينة الخليل 2، يطا 2، حلحول 5)، و10 إصابات في بيت لحم، وإصابة في نابلس".وكشفت وزارة الصحة، أن مجمل الإصابات (1568) إصابة، وإجمالي حالات التعافي (616)، وإجمالي حالات الوفاة (5)بينما كانت الحالات النشطة (947)، وعدد الفحوصات خلال الـ 24 ساعة الماضية: 2400 فحص من مختلف المحافظات.