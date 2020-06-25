الاحتلال يُعيق حركة المواطنين على مدخل سلفيت الشمالي

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حاجزاً عسكرياً على المدخل الشمالي لمدينة سلفيت، وأعاقت حركة المواطنين وتنقلاتهم.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، احتجزت مركبات المواطنين، ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب بأزمة مرورية بالمنطقة.