شؤون فلسطينية

الإحصاء: انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق بالضفة خلال أيار

الإحصاء: انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق بالضفة خلال أيار
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال جهاز الإحصاء الفلسطيني: إن أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية، سجلت انخفاضاً مقداره 0.21% خلال شهر أيار 2020 مقارنة بشهر نيسان 2020، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 105.76 مقارنة بـ 105.98 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وأضاف الجهاز: أنه على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.41%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.71%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر أيار 2020 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية

وسجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية* انخفاضاً مقداره 0.20% خلال شهر أيار 2020 مقارنة بشهر نيسان 2020، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 105.50 مقارنة بـ 105.71 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.37%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.65%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر أيار 2020 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم

سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية* انخفاضاً مقداره 0.57% خلال شهر أيار 2020 مقارنة بشهر نيسان 2020، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 103.12 مقارنة بـ 103.71 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.95%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.71%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر أيار 2020 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف إنشاء الطرق

سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة الغربية* انخفاضاً مقداره 0.31% خلال شهر أيار 2020 مقارنة بشهر نيسان 2020، إذ انخفض الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 108.58 مقارنة بـ 108.92 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون أول 2008=100).

سجلت أسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة انخفاضاً مقداره 2.65%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.45%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.09%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر أيار 2020 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه

سجل المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية* انخفاضاً مقداره 0.32% خلال شهر أيار 2020 مقارنة بشهر نيسان 2020، إذ انخفض المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه إلى 114.23 مقارنة بـ 114.60 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

على مستوى خزانات المياه، سجل الرقم القياسي انخفاضاً مقداره 0.94%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 102.62 مقارنة بـ 103.60 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

على مستوى شبكات المياه، سجل الرقم القياسي انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.07%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 119.51 مقارنة بـ 119.60 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

انخفاض طفيف على المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري

سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة الغربية* انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.03% خلال شهر أيار 2020 مقارنة بشهر نيسان 2020، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 109.73 مقارنة بـ 109.77 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

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