غزة: إصابتان في خمسة حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية





وسجل لدى تحقيقات حوادث الطرق خلال الـ 24 ساعة الماضية، خمسة حوادث سير، نتج عنها إصابتان، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.



وطالبت المرور من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وترك مسافة آمان وكافية، وذكرت بأن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها، تعرض حياتك والآخرين للخطر.



وختم: في حالة وقوع الحوادث، بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف؛ ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية.

رام الله - دنيا الوطنأكدت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، أن هناك حركة مرورية اعتيادية على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية، تنشط في ساعات المساء، خاصة على الطريق الساحلي بسبب اصطفاف المواطنين على شاطئ البحر، كما أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.