دولي

وزير الخارجية الإسرائيلي: كلهم مدركون أن الضم لن يشمل الأغوار

وزير الخارجية الإسرائيلي: كلهم مدركون أن الضم لن يشمل الأغوار
ووزير الخارجية الإسرائيلي جابي اشكنازي
رام الله - دنيا الوطن
كتبت (معاريف) الإسرائيلية: شخصية مطلعة على تفاصيل الاتصالات المتعلقة بخطة الضم، كشف عن حقيقة أن خطة الضم المتوقعة، مقلصة أكثر بكثير، مما أراد اليمين الإسرائيلي.

وحسب ما كشف المراسل السياسي لـ (كان) الإخبارية الإسرائيلية وترجمه (مدار نيوز)، فإن تقديرات وزير الخارجية الإسرائيلي غابي اشكنازي، أن خطة الضم الإسرائيلية، لن تشمل منطقة الأغوار.

وفي محادثات مغلقة حول خطة الضم الإسرائيلية، قال وزير الخارجية الإسرائيلي:"تقديراتي أن خطة الضم لن تشمل غور الأردن، وكلهم مدركون هذا الأمر".

وعن موقف وزير الخارجية الإسرائيلي من خطة الضم، كتبت (معاريف)، اشكنازي يدعم خطة انفصال عن الفلسطينيين تطبق بطريقة مسؤولة، ومقبولة على الفلسطينيين والأمريكيين، مع الحفاظ على اتفاقيات السلام، والحفاظ على مصالح "إسرائيل".

وكان وزير ليكودي رفيع، طالب يوم الثلاثاء، التحقق من مواقف وزير الخارجية الإسرائيلي اشكنازي، تجاه خطة الضم الإسرائيلية، بعد تسريبات من شخصيات في الأمم المتحدة، أن أشكنازي، يعمل من خلف الكواليس لإفشال خطة الضم، بشكلها الحالي.

أخبار ذات صلة

إسرائيل: تسجيل 532 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية

إسرائيل: تسجيل 532 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية

(كورونا) حول العالم: توقعات بوصول الإصابات لـ 10 ملايين الأسبوع المقبل

(كورونا) حول العالم: توقعات بوصول الإصابات لـ 10 ملايين الأسبوع المقبل

&#34;الصحة العالمية&#34; تُعلّق على قرار السعودية بشأن موسم الحج

"الصحة العالمية" تُعلّق على قرار السعودية بشأن موسم الحج

تسجيل أول حالة وفاة في أستراليا منذ أكثر من شهر

تسجيل أول حالة وفاة في أستراليا منذ أكثر من شهر

إسرائيل تسجل ارتفاعاً في عدد إصابات فيروس (كورونا)

إسرائيل تسجل ارتفاعاً في عدد إصابات فيروس (كورونا)

روحاني: لا مشاكل لدينا بإجراء محادثات مع الولايات المتحدة حال اعتذارها وتعويضنا

روحاني: لا مشاكل لدينا بإجراء محادثات مع الولايات المتحدة حال اعتذارها وتعويضنا

إسرائيل: إقرار مسودة مشروع قانون يسمح لـ (شاباك) بمواصلة متابعة مرضى (كورونا)

إسرائيل: إقرار مسودة مشروع قانون يسمح لـ (شاباك) بمواصلة متابعة مرضى (كورونا)

ترامب: جداري الحدودي أوقف (كورونا)

ترامب: جداري الحدودي أوقف (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

هل دول الخليج كافرة

هل دول الخليج كافرة

شؤون فلسطينية

الاحتلال يسلم طالبا جامعيا من يعبد بلاغا لمراجعة مخابراته

الاحتلال يسلم طالبا جامعيا من يعبد بلاغا لمراجعة مخابراته

ديوان الموظفين بغزة يُعلن عن 19 وظيفة جديدة

ديوان الموظفين بغزة يُعلن عن 19 وظيفة جديدة

حنا عيسى: الاحتلال ومستوطنوه يستبيحون كل ماهو مقدس

حنا عيسى: الاحتلال ومستوطنوه يستبيحون كل ماهو مقدس

الاحتلال يُعيق حركة المواطنين على مدخل سلفيت الشمالي

الاحتلال يُعيق حركة المواطنين على مدخل سلفيت الشمالي

الإحصاء: انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق بالضفة خلال أيار

الإحصاء: انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق بالضفة خلال أيار

قوات الاحتلال تعتقل شاباً من مخيم جنين

قوات الاحتلال تعتقل شاباً من مخيم جنين

زملط يطالب الحكومة البريطانية بالمساهمة بإجبار إسرائيل على التراجع عن الضم

زملط يطالب الحكومة البريطانية بالمساهمة بإجبار إسرائيل على التراجع عن الضم

الخارجية: حملة &#34;عودة الأحباب&#34; متواصلة حتى إجلائهم جميعاً

الخارجية: حملة "عودة الأحباب" متواصلة حتى إجلائهم جميعاً

منوعات

&#34;كده يعملوا عليا انقلاب&#34;.. فيديو نادر لأحمد زكي بعد لقب رئيس جمهورية التمثيل

"كده يعملوا عليا انقلاب".. فيديو نادر لأحمد زكي بعد لقب رئيس جمهورية التمثيل

تعيش بالأنبوبة الحنجرية.. تعرف على آخر تطورات الحالة لرجاء الجداوي

تعيش بالأنبوبة الحنجرية.. تعرف على آخر تطورات الحالة لرجاء الجداوي

وفاء عامر تعلن إصابة شقيقتها بجلطة

وفاء عامر تعلن إصابة شقيقتها بجلطة

جويل ماردينيان تحلق شعر قدمي طفلتها ذات التسع سنوات فقط على الهواء

جويل ماردينيان تحلق شعر قدمي طفلتها ذات التسع سنوات فقط على الهواء

شمس الكويتية: &#34;أحب جزمي أكثر من علاقاتي الرومانسية&#34;

شمس الكويتية: "أحب جزمي أكثر من علاقاتي الرومانسية"

لماذا كرهت حلا شيحا اسمها وعاتبت والدها بسببه؟

لماذا كرهت حلا شيحا اسمها وعاتبت والدها بسببه؟

زين كرزون تبكي في حفل خطوبتها على رجل أعمال أردني

زين كرزون تبكي في حفل خطوبتها على رجل أعمال أردني

شاهد أحدث ظهور لسميرة توفيق في المستشفى

شاهد أحدث ظهور لسميرة توفيق في المستشفى

كيف نجت سعاد حسني من علقة ساخنة بسبب ملابسها؟

كيف نجت سعاد حسني من علقة ساخنة بسبب ملابسها؟

بلاغ للنائب العام ضد نور هشام سليم بعد دفاعه عن سارة حجازي

بلاغ للنائب العام ضد نور هشام سليم بعد دفاعه عن سارة حجازي

عربي

المغرب: تسجيل أعلى حصيلة يومية في إصابات فيروس (كورونا)

المغرب: تسجيل أعلى حصيلة يومية في إصابات فيروس (كورونا)

العراق يسجل ارتفاعاً كبيراً بعدد الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا)

العراق يسجل ارتفاعاً كبيراً بعدد الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا)

وزير الخارجية التونسي: مخطط الضم ستكون له تداعيات خطية على مجمل الأوضاع بالمنطقة

وزير الخارجية التونسي: مخطط الضم ستكون له تداعيات خطية على مجمل الأوضاع بالمنطقة

بعد إصابة ركاب بـ (كورونا).. طيران الإمارات تعلق رحلاتها القادمة من باكستان

بعد إصابة ركاب بـ (كورونا).. طيران الإمارات تعلق رحلاتها القادمة من باكستان