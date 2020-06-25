وزير الخارجية الإسرائيلي: كلهم مدركون أن الضم لن يشمل الأغوار

ووزير الخارجية الإسرائيلي جابي اشكنازي

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

كتبت (معاريف) الإسرائيلية: شخصية مطلعة على تفاصيل الاتصالات المتعلقة بخطة الضم، كشف عن حقيقة أن خطة الضم المتوقعة، مقلصة أكثر بكثير، مما أراد اليمين الإسرائيلي.



وحسب ما كشف المراسل السياسي لـ (كان) الإخبارية الإسرائيلية وترجمه (مدار نيوز)، فإن تقديرات وزير الخارجية الإسرائيلي غابي اشكنازي، أن خطة الضم الإسرائيلية، لن تشمل منطقة الأغوار.



وفي محادثات مغلقة حول خطة الضم الإسرائيلية، قال وزير الخارجية الإسرائيلي:"تقديراتي أن خطة الضم لن تشمل غور الأردن، وكلهم مدركون هذا الأمر".



وعن موقف وزير الخارجية الإسرائيلي من خطة الضم، كتبت (معاريف)، اشكنازي يدعم خطة انفصال عن الفلسطينيين تطبق بطريقة مسؤولة، ومقبولة على الفلسطينيين والأمريكيين، مع الحفاظ على اتفاقيات السلام، والحفاظ على مصالح "إسرائيل".



وكان وزير ليكودي رفيع، طالب يوم الثلاثاء، التحقق من مواقف وزير الخارجية الإسرائيلي اشكنازي، تجاه خطة الضم الإسرائيلية، بعد تسريبات من شخصيات في الأمم المتحدة، أن أشكنازي، يعمل من خلف الكواليس لإفشال خطة الضم، بشكلها الحالي.