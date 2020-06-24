الطقس: أجواء شديدة الحرارة بداية الأسبوع المقبل



المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 26-15 29-17 31-18 بيت لحم 26-15 29-17 31-18 رام الله والبيرة 25-14 28-16 30-17 طولكرم 28-20 30-20 32-20 نابلس 27-16 30-18 32-19 قلقيلية 28-20 30-20 32-20 جنين 29-18 32-20 34-21 سلفيت 26-15 29-17 31-18 طوباس 30-18 32-20 34-21 روابي 27-16 30-18 32-19 الخليل 25-14 28-16 30-17 غزه 27-22 29-22 31-22 أريحا 36-22 39-24 41-25 خانيونس 27-22 29-22 31-22 الأغوار الشمالية 34-20 37-22 39-23 رفح 28-20 30-20 32-20



رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.ليلة الخميس الجمعة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف باردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلا في بقية المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .يوم الجمعة، يكون الجو صافياَ بوجه عام وحاراً نسبياً إلى حار، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .يوم السبت، يكون الجو صافياَ بوجه عام وحاراً الى شديد الحرارة، حيث يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .يوم الأحد، يكون الجو صافياَ بوجه عام وحاراً إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: