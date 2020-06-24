قوات الاحتلال تعتقل شاباً من مخيم جنين

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، شابا من مخيم جنين على حاجز عسكري جنوب مدينة نابلس.



وأفاد منتصر سمور مدير نادي الأسير في جنين، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد أمين عنتير، أثناء مروره عن حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).