شؤون فلسطينية

الخارجية: حملة "عودة الأحباب" متواصلة حتى إجلائهم جميعاً

الخارجية: حملة "عودة الأحباب" متواصلة حتى إجلائهم جميعاً
رام الله - دنيا الوطن
استقبل السفير أحمد الديك، مستشار وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينية، صباح اليوم، في معسكر النويعمه في أريحا، العالقين من أبناء الشعب الفلسطيني، العائدين إلى أرض الوطن في إطار حملة "عودة الأحباب" من إسبانيا والمغرب، وذلك بعد استكمال جميع الترتيبات والتنسيقات اللازمة مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية، وسفير المملكة لدى دولة فلسطين.

وأكد الديك، أنه بمتابعة حثيثة، قامت بها الوزارة وجهاز المخابرات العامة، وسفارتا دولة فلسطين في كل من إسبانيا والمغرب، وبجهود جبارة بذلتها سفارة دولة فلسطين لدى الأردن الشقيق، انتقل العالقون الأحباب من المطار إلى (معبر الكرامة) مباشرة؛ لتستقبلهم هيئة المعابر والحدود، وطواقم وزارة الصحة والأجهزة المختلفة، والشرطة، وقوات الأمن الوطني، حيث خضعوا جميعاً للبروتوكول الصحي المعتمد من قبل وزارة الصحة، للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم.

وأعلنت الوزارة، أن الدفعة الثانية من الأحباب العالقين في جمهورية مصر العربية الشقيقة، ستصل غداً الخميس إلى أرض الوطن، بما يقارب 540عائداََ، ليزيد مجموع الدفعتين الأولى والثانية على 1000 عالق عائد، وذلك بعد استكمال جميع الترتيبات مع الأشقاء في مصر، وبمتابعة يومية من الوزارة، والمخابرات العامة، وسفارة دولة فلسطين في القاهرة، مع السلطات والأجهزة المصرية المعنية. 

ومن المقرر أن تستكمل جميع الدفعات لإجلاء رعايانا العالقين في مصر في القريب العاجل، وتتواصل التنسيقات والترتيبات بين الوزارات والأجهزة والجهات المختصة في دولة فلسطين وجمهورية مصر العربية الشقيقة؛ لتأمين إجلاء المزيد من أبناء شعبنا العالقين في دول عدّة إلى قطاع غزة.

وتقدمت الوزارة بالشكر الجزيل والامتنان للأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، وجميع الجهات المختصة فيهما، التي قدمت جميع التسهيلات والإسناد والمساعدة؛ لتأمين إعادة مواطنينا وطلبتنا العالقين، وتأمين عودة آمنه وصحية ومريحه لهم.

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