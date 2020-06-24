(كورونا) حول العالم: توقعات بوصول الإصابات لـ 10 ملايين الأسبوع المقبل





وفي السياق، أشار إحصاء لوكالة (رويترز)، إلى أن أكثر من 9.26 مليون شخص، أصيبوا بفيروس (كورونا) المستجد على مستوى العالم، كما أن 475880 توفوا جراء مرض (كوفيد-19) الناجم عنه.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ بدء ظهوره في الصين في كانون الأول/ ديسمبر عام 2019.



وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الوفيات والإصابات مسجلة 121135 وفاة ومليونين و357045 إصابة، وجاءت البرازيل في المركز الثاني في القائمتين بواقع 52645 حالة وفاة، ومليون و145906 إصابات.



وفي المركز الثالث من حيث الإصابات، جاءت روسيا بعد تسجيلها 599705، لكن وفياتها بلغت 8206 فقط، فيما احتلت الهند المرتبة الرابعة من حيث الإصابات بواقع 440215، في حين أبلغت عن 14011 وفاة.



وفي المركز الخامس في قائمة الإصابات، جاءت بريطانيا مسجلة 306210 إصابات، لكنها احتلت المرتبة الثالثة في قائمة الوفيات بواقع 42647 وفاة.



وحلت إسبانيا في المرتبة السادسة بقائمتي الإصابات والوفيات مع تسجيلها 264606 إصابات و28325 وفاة، وجاءت إيطاليا في المركز الرابع بقائمة الوفيات بعد إعلانها عن 34657 حالة، لكنها حلت تاسعة في قائمة الإصابات بواقع 239180.



أما فرنسا، فكانت خامس أكبر دولة على قائمة الوفيات، إذ سجلت 29720 حالة، بيد أن ترتيبها جاء الحادي عشر من حيث الإصابات، وذلك بواقع 197674.

رام الله - دنيا الوطنتوقعت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن يصل إجمالي المصابين بفيروس (كورونا) في أنحاء العالم إلى 10 ملايين شخص الأسبوع المقبل.جاء ذلك، في مؤتمر صحفي لمدير المنظمة، تيدروس أدهانوم جبريسوس في جنيف.