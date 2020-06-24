دولي

"الصحة العالمية" تُعلّق على قرار السعودية بشأن موسم الحج

"الصحة العالمية" تُعلّق على قرار السعودية بشأن موسم الحج
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
علقت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، على قرار المملكة العربية السعودية، بشأن موسم الحج هذا العام. 

وقالت "الصحة العالمية" على لسان مديرها تيدروس أدهانوم جبريسوس، في مؤتمر صحفي: إننا "ندعم قرار السعودية بشأن إقامة الحج بأعداد محدودة"، مشيراً إلى أن "قرار السعودية بشأن الحج، جاء بعد دراسات كافية".

من جهة أخرى، قالت منظمة الصحة العالمية: إن بعض الدول تعاني صعوبات في الحصول على أجهزة الأوكسجين.

وأضافت: أن نصف إصابات العالم بفيروس (كورونا) موجودة في الأميركيتين، فيما بلغ إجمالي الوفيات في الأميركيتين 222.600.

وتوقعت منظمة الصحة العالمية، أن يصل إجمالي المصابين بفيروس (كورونا) في أنحاء العالم إلى 10 ملايين شخص الأسبوع المقبل، حيث بلغ إجمالي المصابين حتى الآن 9.3 مليون شخص.

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