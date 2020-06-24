المغرب: تسجيل أعلى حصيلة يومية في إصابات فيروس (كورونا)





وبذلك يرتفع إجمالي المصابين بفيروس (كورونا) إلى 10907 حالة.





رام الله - دنيا الوطنسجل المغرب اليوم الأربعاء، أعلى حصيلة يومية في إصابات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، منذ تفشي الفيروس بالمملكة.وأعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 563 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.