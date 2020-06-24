المغرب: تسجيل أعلى حصيلة يومية في إصابات فيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
سجل المغرب اليوم الأربعاء، أعلى حصيلة يومية في إصابات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، منذ تفشي الفيروس بالمملكة.
وأعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 563 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.
سجل المغرب اليوم الأربعاء، أعلى حصيلة يومية في إصابات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، منذ تفشي الفيروس بالمملكة.
وأعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 563 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.
وبذلك يرتفع إجمالي المصابين بفيروس (كورونا) إلى 10907 حالة.
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