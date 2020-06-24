مواجهات في أبو ديس والعيزرية واعتقال شاب من جبل المكبر

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رام الله - دنيا الوطن

اندلعت مساء اليوم الأربعاء، مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي، والشبان، إثر اقتحام بلدتي العيزرية وأبو ديس قضاء مدينة القدس، فيما اعتقلت قوات الاحتلال، شاباً من جبل المكبر.



ففي بلدة أبو ديس، أصيب سبعة شبان بالاختناق؛ بعد إطلاق جنود الاحتلال قنابل الغاز، أثناء المواجهات التي اندلعت في القرية، بحسب ما جاء على موقع (حرية نيوز).



كما شهدت بلدة العيزرية مواجهات مشابهة، استخدمت خلالها قوات الاحتلال القنابل الغازية والصوتية والرصاص المعدني لتفريق الشبان.



وفي بلدة جبل المكبر، اعتقلت قوات الاحتلال، الفتى عيسى أبو سكران (17 عامًا) بعد اقتحام منزله.



وتشهد بلدة أبو ديس، مسيرات غاضبة ومواجهات، إلى جانب إضراب شامل وحداد عام، بعد استشهاد الشاب أحمد عريقات، برصاص جنود الاحتلال على حاجز (الكونتينر) العسكري.