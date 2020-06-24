إصابة سبعة مواطنين بالغاز المسيل للدموع ببلدة أبو ديس شرق القدس

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب سبعة مواطنين، مساء اليوم الأربعاء، بالغاز المسيل للدموع في بلدة أبو ديس شرق القدس.



وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن طواقمها قدمت الاسعاف الأولي الميداني لسبعة مواطنين أصيبوا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في أبو ديس، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).