شؤون فلسطينية

سفارة فلسطين بالقاهرة تصدر تنويهاً حول تعديل مواعيد الرحلة الثانية للمسافرين للضفة الخميس

سفارة فلسطين بالقاهرة تصدر تنويهاً حول تعديل مواعيد الرحلة الثانية للمسافرين للضفة الخميس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت سفارة فلسطين بالقاهرة، اليوم الأربعاء، تنويهاً "مهماً" حول تعديل مواعيد الرحلة الثانية للمسافرين للضفة الغربية صباح غدٍ الخميس.

وقالت في التنويه الذي نشرته عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): تنوّه سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية إلى السادة المواطنين والطلبة الذين تحدد موعد سفرهم غداً الخميس 25 حزيران/ يونيو، بأنه وفقا للشركة الناقلة فقد تم تقديم مواعيد إقلاع الطائرة الثانية والذي كان مقررا في تمام الثامنة والثلث ٨:٢٠ صباح الخميس، لتصبح في ذات موعد الطائرة الأولى أي في تمام الثالثة وأربعين دقيقة ٣:٤٠ فجر الخميس .

وأضافت: لذا يتوجب على المسافرين على الطائرة الأولى والثانية التواجد في مطار القاهرة الدولي منذ الساعة الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، وذلك قبل دخول حظر التجوال.

وتقوم الشركة الناقلة بالتواصل مع مسافري الرحلة الثانية لإبلاغهم حول تقديم موعد الإقلاع، وتتمنى السفارة للسادة المواطنين الوصول إلى الوطن وذويهم بالسلامة.

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