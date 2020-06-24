فتح: الصفحات المزورة والاحتلال وجهان لمؤامرة واحدة



وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: بأن تزايد وتيرة هذه الصفحات المشبوهة عبر الفضاء الأزرق وسيل الأخبار الكاذبة لن تنجح في حرف بوصلة الحركة عن مساراتها الثابته ولن تزيد شعبنا وحركة فتح إلا قوة وعزيمة وإصرار على إسقاط أخطر مؤامرة تتهدد مشروعنا الوطني.



وأكد عبيد بأن فتح متيقظة تماماً وأطرها ومؤسساتها بالمرصاد لمخلّفات الطابور الخامس في كل مكان، مشيداً بحالة الوعي الوطني لدي جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم في الداخل والخارج و قدرته علي التمييز ما بين الغث والسمين والحق والباطل.





ودعا عبيد أبناء و كوادر الحركة وأحرار شعبنا وأمتنا والعالم للتفاعل والانخراط في الحملة الدولية التي أطلقتها فتح اليوم الأربعاء والاستعداد الحقيقي والارتقاء بالفعل الوطني الفلسطيني العام لمستوى هذه التحديات الكبري.



وشدد على أن ذلك يأتي في تقاطع واضح يستهدف النيل المباشر من قيادة الحركة وخلق حالة من الفوضى والفلتان وخلط الأوراق، بقصد تعبيد الطريق لتمرير (صفقة القرن) وخطة الضم الاستعمارية.