إغلاق ثلاث عيادات للأسنان لعدم الالتزام بشروط السلامة العامة في نابلس





يأتي ذلك لعدم الالتزام بشروط الوقاية والسلامة العامة، وفق البروتوكول المعمّم على عيادات الأسنان، وفق بيان صادر عن المحافظ.



وأوضح بأن القرار جاء بتوصية من فريق مديرية صحة نابلس.









رام الله - دنيا الوطنقرر محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان، اليوم الأربعاء، إغلاق ثلاث عيادات للأسنان في المحافظة.