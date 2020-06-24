إغلاق ثلاث عيادات للأسنان لعدم الالتزام بشروط السلامة العامة في نابلس
رام الله - دنيا الوطن
قرر محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان، اليوم الأربعاء، إغلاق ثلاث عيادات للأسنان في المحافظة.
قرر محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان، اليوم الأربعاء، إغلاق ثلاث عيادات للأسنان في المحافظة.
يأتي ذلك لعدم الالتزام بشروط الوقاية والسلامة العامة، وفق البروتوكول المعمّم على عيادات الأسنان، وفق بيان صادر عن المحافظ.
وأوضح بأن القرار جاء بتوصية من فريق مديرية صحة نابلس.
وأوضح بأن القرار جاء بتوصية من فريق مديرية صحة نابلس.
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