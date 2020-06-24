شؤون فلسطينية

"الخارجية": 159 حالة وفاة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم

"الخارجية": 159 حالة وفاة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأربعاء، إن هناك 159حالة وفاة بفيروس (كورونا) في صفوف الجاليات الفلسطينية في العالم.

وأضافت في تقريرها اليومي الخاص بفيروس (كورونا) في صفوف الجاليات الفلسطينية والذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن هناك 2250 إصابة (1 الجزائر، 3 أمريكا)، 1284حالة تعافي.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى المملكة العربية السعودية تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطنة فاطمة أحمد حسين أبو صقر (85 عاماً) بسبب فيروس (كورونا)، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى41 .

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية تسجيل ثلاث إصابات جديدة في ولايتي أوهايو وفلوريدا، ليرتفع عدد الإصابات إلى 912، وعدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة ليبقى عدد الوفيات 63، و379 حالة تعافي. 

وأكدت مراكز خدمات الجالية في أمريكا، أنها تواصل التنسيق والتحضير لفعاليات واسعة ضد قرار الضم الإسرائيلي، وذلك في الأول من تموز/يوليو. 

وأفاد مركز خدمات الجالية في ولاية واشنطن، أنه يواصل متابعة أوضاع الجالية الصحية والمعيشية، ويقوم بتسجيل العالقين ويتابع أحوالهم.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية الجزائرية بتسجيل إصابة جديدة في صفوف الجالية ليرتفع عدد الإصابات إلى 15 وحالتها حرجة في العناية المركزة بمستشفى البليدة، وأكدت تعافي جميع الطلاب والطالبات الذين أصيبوا بالفيروس في البليدة، وتم نقلهم جميعاً إلى الحي الجامعي وحالتهم الصحية جيدة.

وتواصلت السفارة مع الحالة المصابة للاطمئنان عليها وتقديم العون لها.

وأكدت سفارة دولة فلسطين لدى بنغلاديش إصابة ثلاثة من الموظفين المحليين العاملين في السفارة بفيروس (كورونا)، وبناء عليه بدأت السفارة بإجراء الفحوصات اللازمة لجميع العاملين والموظفين للاطمئنان على صحتهم، وهم حاليا يخضعون للحجر لمدة 14 يوماً، كما تم تعقيم السفارة حفاظاً على سلامة المراجعين والموظفين.

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