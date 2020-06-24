كتائب القسام: كلمة مقتضبة ومهمة للناطق العسكري غداً بذكرى "الوهم المتبدد"

أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قالت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، بموقعها عبر الإنترنت: إن هناك كلمة مقتضبة ومهمة للناطق العسكري، أبو عبيدة، غداً الخميس في ذكرى عملية "الوهم المتبدد".



وكانت صحيفة (فلسطين) المقربة من حركة (حماس)، كشفت أمس الثلاثاء، عن مؤتمر صحفي وُصف بالمهم، ستعقده كتائب القسام الذراع العسكري لحركة (حماس) خلال الأيام المقبلة.



وأفادت مصادر خاصة، وفقًا للصحيفة، أن الناطق باسم الكتائب أبو عبيدة، سيضع النقاط على الحروف، خلال مؤتمر صحفي، بهدف مواجهة خطة "إسرائيل" لاحتلال أجزاء واسعة من الضفة الغربية.