فلسطين: 17 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ومجمل إصابات اليوم 159
رام الله - دنيا الوطن
سجلت فلسطين مساء اليوم الأربعاء، 17 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).
سجلت فلسطين مساء اليوم الأربعاء، 17 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).
وقالت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة: إن الإصابات الجديدة بينها 16 في محافظة الخليل، وإصابة من طولكرم، ما يرفع حصيلة الإصابات منذ الصباح إلى 159.
وأضافت أن مجمل الإصابات 1534، فيما وصل عدد حالات التعافي 616، بينما حالات الإصابة النشطة 913.
وأضافت أن مجمل الإصابات 1534، فيما وصل عدد حالات التعافي 616، بينما حالات الإصابة النشطة 913.
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