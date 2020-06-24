فلسطين: 17 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ومجمل إصابات اليوم 159





وقالت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة: إن الإصابات الجديدة بينها 16 في محافظة الخليل، وإصابة من طولكرم، ما يرفع حصيلة الإصابات منذ الصباح إلى 159.



وأضافت أن مجمل الإصابات 1534، فيما وصل عدد حالات التعافي 616، بينما حالات الإصابة النشطة 913.







رام الله - دنيا الوطنسجلت فلسطين مساء اليوم الأربعاء، 17 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).