تسجيل أول حالة وفاة في أستراليا منذ أكثر من شهر





وحالو الوفاة لرجل في الثمانينات من العمر، توفي الليلة الماضية بولاية فيكتوريا، فق ما قال بريت ساتون أكبر مسؤول صحي في الولاية.



وأضاف للصحفيين في ملبورن: أنه تم تسجيل 20 حالة إصابة جديدة ليل الثلاثاء، ليرتفع مجمل الإصابات إلى نحو 1900 بعد تسجيل 17 حالة يوم الثلاثاء و16 حالة في اليوم السابق، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



وأثارت الزيادة في الحالات بفيكتوريا مخاوف من موجة تفش ثانية بعد تحديد 241 حالة كحالات معدية بزيادة ثماني حالات عن يوم الثلاثاء.



وسجلت أستراليا حتى الآن أكثر من 7500 إصابة و103 وفيات.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت أستراليا يوم الأربعاء عن أول وفاة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، وذلك منذ أكثر من شهر.