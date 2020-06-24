دولي

روحاني: لا مشاكل لدينا بإجراء محادثات مع الولايات المتحدة حال اعتذارها وتعويضنا

روحاني: لا مشاكل لدينا بإجراء محادثات مع الولايات المتحدة حال اعتذارها وتعويضنا
الرئيس الإيراني حسن روحاني
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني يوم الأربعاء إن بلاده ستكون مستعدة لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة إذا اعتذرت واشنطن عن الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 وقدمت تعويضا لطهران.

وحذر في كلمة نقلها التلفزيون، من أن دعوات واشنطن للنقاش غير صادقة، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).

وقال روحاني: "ليست لدينا مشاكل في إجراء محادثات مع الولايات المتحدة ولكن فقط إذا أوفت واشنطن بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي واعتذرت وعوضت طهران عن انسحابها من اتفاق 2015".

وأضاف: "لكننا نعلم أن دعوات الحوار مع طهران ما هي إلا أقوال وأكاذيب"، مشيراً إلى أن الأوروبيين أخفقوا في الوفاء بوعودهم. "عليهم أن ينفذوا التزاماتهم".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب كرر في تغريدة على (تويتر) في أوائل حزيران/يونيو الدعوة لإبرام اتفاق جديد مع طهران، بهدف وضع قيود أشد على نشاطها النووي وكوابح على برنامجها للصواريخ الباليستية، وإنهاء عقود من حروبها بالوكالة في المنطقة.

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