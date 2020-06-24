شؤون فلسطينية

العالول: مستعدون لتحمل تبعات قرارنا وقف العمل بالاتفاقيات

العالول: مستعدون لتحمل تبعات قرارنا وقف العمل بالاتفاقيات
محمود العالول
رام الله - دنيا الوطن
قال نائب رئيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، محمود العالول: إن الفلسطينيين مستعدون لتحمل تبعات قرارنا وقف العمل بالاتفاقيات.

وقال في كلمة له خلال المهرجان الشعبي الذي نظمته حركة فتح في قرية "فصايل" في الأغوار: "نحن هنا اليوم للتأكيد على رسالتنا قبل يومين حينما احتشدت الجماهير الفلسطينية وقالت إن هذا الشعب موحد خلف خيارات وقرارات القيادة التي أعلنت بكل وضوح للعالم".

وأضاف: أن "كم الجرائم والانتهاكات المرتكب من الاحتلال والولايات المتحدة الأميركية بحق شعبنا أصبح لا يمكن تحمله، وذهبنا لخيار وقف العمل بالاتفاقيات ونحن نعرف تبعاته المتعلقة بالحصار والوضع الاقتصادي السيء والإجراءات الاحتلالية جيدا، لكننا مستعدون لتحمل هذه التبعات".

وقال إن "الجرائم المرتكبة ضد الأرض بالمصادرة والبناء الاستيطاني، وضد البشر بالقتل على حواجز الاحتلال، واستهداف كل ما هو فلسطيني، تستوجب على العالم التدخل لوضع حد لها".

وأضاف ونحن "نناضل ضد الضم فإن عيننا وقلبنا متجهان إلى القدس التي تتعرض للتهويد، وعيننا وقلبنا على قطاع غزة أيضا، فالكل الفلسطيني واحد يخوض معركة للخلاص من الاحتلال والحرية والاستقلال".

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